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Cumhurbaşkanı Erdoğan Litvanya'dan ayrıldı

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile Türkiye'ye hareket etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2023 21:05, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2023 21:05
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Litvanya'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Vilnius Havalimanı'ndan Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Riga Askeri Ataşesi Ömer Uluç ile Litvanyalı yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Türkiye'ye hareket etti.

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