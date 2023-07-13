Pasaport harçlarına zam Resmi Gazete'de
Resmi Gazete'de yer alan karara göre harçlara yapılan yüzde 50 oranındaki artışla belirlenen yeni tarifeler yayımlandı. Buna göre en uygun pasaport harcı bin 304 lira 50 kuruş oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Temmuz 2023 02:01, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2023 02:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda harçlara yapılan yüzde 50 oranındaki artışla belirlenen yeni tarifeler yer aldı.
Haberin Devamı
6 aya kadar pasaport için harç tutarı bin 34 lira 50 kuruş oldu.1 yıla kadar pasaport harcı bin 512 lira 45 kuruş, 2 yıllık pasaport harcı 2 bin 469 lira 15 kuruş, 3 yıllık pasaport harcı ise 3 bin 507 lira 75 kuruş oldu.