Dondurucuda bulunan ceset, Milli Gazete yazarının oğlu çıktı
Dondurucuda bulunan ceset, Milli Gazete yazarının oğlu çıktı
Memur ve emeklinin zamlı maaş takvimi belli oldu
Memur ve emeklinin zamlı maaş takvimi belli oldu
Evde talep durdu fiyatlar düşüyor!
Evde talep durdu fiyatlar düşüyor!
20 kontenjan için veliler nöbette
20 kontenjan için veliler nöbette
Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenlemenin ilk 7 maddesi kabul edildi
Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenlemenin ilk 7 maddesi kabul edildi
Pasaport harçlarına zam Resmi Gazete'de
Pasaport harçlarına zam Resmi Gazete'de
AYM, ÖMK'nın bazı hükümlerinin iptali istemini görüşecek
AYM, ÖMK'nın bazı hükümlerinin iptali istemini görüşecek
10 yıl sonra çocuğu oldu, gerçeği DNA testiyle öğrendi
10 yıl sonra çocuğu oldu, gerçeği DNA testiyle öğrendi
Bakan Yerlikaya, 9 ildeki sel felaketinin bilançosunu açıkladı
Bakan Yerlikaya, 9 ildeki sel felaketinin bilançosunu açıkladı
Türkiye için sıcak hava uyarısı: 35 derecenin üzerine çıkacak
Türkiye için sıcak hava uyarısı: 35 derecenin üzerine çıkacak
Köpeğin ısırdığı genç mimar kuduzdan hayatını kaybetti
Köpeğin ısırdığı genç mimar kuduzdan hayatını kaybetti
MEB'de Temel Eğitim Genel Müdürü değişti
MEB'de Temel Eğitim Genel Müdürü değişti
Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran teklif Genel Kurul'da
Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran teklif Genel Kurul'da
Bu yılın ilk yarısında geçen yıla göre daha fazla ikinci el araç satıldı
Bu yılın ilk yarısında geçen yıla göre daha fazla ikinci el araç satıldı
Erdoğan: Savaşın kazananı, barışın da kaybedeni olmaz
Erdoğan: Savaşın kazananı, barışın da kaybedeni olmaz
TOKİ 42 ilde 182 konutu açık artırma ile satacak
TOKİ 42 ilde 182 konutu açık artırma ile satacak
Taksiciler İstanbul'da yüzde 100 zam istedi
Taksiciler İstanbul'da yüzde 100 zam istedi
Diyanet İşleri Başkanlığı 240 şube müdürü alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 240 şube müdürü alacak
'Kaymakam korumaları gazeteciyi darp etti' iddiasına soruşturma
'Kaymakam korumaları gazeteciyi darp etti' iddiasına soruşturma
İki ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı
İki ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'sıcak çarpması' uyarısı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'sıcak çarpması' uyarısı
'Sigara denetimlerine' rüşvet operasyonu: 11 kişi tutuklandı
'Sigara denetimlerine' rüşvet operasyonu: 11 kişi tutuklandı
Oto kiralamada dolandırıcılık operasyonunda 71 şüpheli yakalandı
Oto kiralamada dolandırıcılık operasyonunda 71 şüpheli yakalandı
Köprü ve otoyol geçişlerine KDV zammı geldi
Köprü ve otoyol geçişlerine KDV zammı geldi
Gram altında yeni rekor
Gram altında yeni rekor
ÖSYM'den YKS adaylarına 'okul birinciliği' kontrolü uyarısı
ÖSYM'den YKS adaylarına 'okul birinciliği' kontrolü uyarısı
FETÖ'nün güncel finans yapılanması soruşturmasında 47 gözaltı kararı
FETÖ'nün güncel finans yapılanması soruşturmasında 47 gözaltı kararı
Emekliler seyyanen zam alacak mı?
Emekliler seyyanen zam alacak mı?
THY'den personel maaşına yüzde 41 zam kararı
THY'den personel maaşına yüzde 41 zam kararı
Pençe Kilit bölgesinde silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
Pençe Kilit bölgesinde silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Evde talep durdu fiyatlar düşüyor!

Faiz artışı ve talepteki daralma, konut piyasasında fiyatların da gerilemesine neden oldu. Yeni konutlarda düşüş oranı çok yüksek değil ancak ikinci elde fiyatlar hızla geri çekiliyor

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 13 Temmuz 2023 08:00, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2023 08:14
Yazdır
Evde talep durdu fiyatlar düşüyor!

Önce deprem ardından seçimler nedeniyle ertelenen konut satışları faizlerin yükselişinden darbe yedi. Konuta talep düşünce ikinci el ev fiyatları inmeye başladı. Yeni konutların fiyatında henüz düşüş yok. Ancak emlakçılar, satışların olmadığını, bu nedenle de fiyatların önümüzdeki dönemde daha da hissedilir şekilde düşebileceğini belirtiyor. Emlakçılar, "Artık yatırım amaçlı ev satın alma dönemi bitti" diyor.

SATIŞ DA TALEP DE YOK

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, fiyatların düşeceğini belirterek, "Deprem konut piyasasında şok etkisi yarattı. Ancak fiyatlar artmadı. Eski yapılarda fiyatlar oldukça düştü. Yeni binalarda fiyatlar henüz düşmedi ama satış yok, talep yok. Birkaç aydır konut satın alma taleplerinde ciddi düşüş var. Eğer bu talep azlığı devam ederse yeni binalarda da satılık evlerin fiyatları düşecek" dedi.

Talebin azalmasının bir süre sonra fiyatlara daha fazla yansıyacağını anlatan Aşa, "Şu anda zaten konutla ilgili büyük beklentiler bitti. Artık yatırım aracı olarak görülmemeye başlandı, o piyasa yok artık. Müteahhit maliyet hesabı yapamadığı için yeni inşaat yapmıyor. Ellerinde kalan yeni daireleri düşük fiyattan satarlarsa yeni inşaatları için sermaye bulamama endişesi taşıyorlar" diye konuştu.

İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü (ISTEB) Koop Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Özcan, "Faizlerin artmasıyla konut fiyatlarında düşüşler başladı" dedi. Özcan, vatandaşların konutu yatırım aracı olarak gördüklerini fakat şu anda altın, dolar, euro gibi alternatif yatırım araçlarına bakıldığı zaman konutun değerinin düştüğünü söyledi. Özcan, "Şu an düşüşler yer yer başladı, devam edeceğini düşünüyorum. Örneğin bir ev sahibi evini 15 milyon TL'ye satmak istiyordu ama bu fiyatı veren çıkmadı. Aylarca bekledi. Yine çıkmadı. Mecburen o da fiyatını düşürmek zorunda kaldı. Asıl soru da şu: 'O ev gerçekten 15 milyon TL ediyor muydu?' Böyle o kadar çok örnek var ki. Ev sahipleri belirledikleri fiyatlara satış yapamadıkları sürece konut fiyatlarındaki düşüş devam edecektir" ifadelerini kullandı. Yatırım amacıyla konut almayı düşünenlere kesinlikle almalarını önermediğini belirten Ulvi Özcan, "Zaten konut yatırım için olmamalı, konut sadece insanların barınma ihtiyacını karşılamalı" dedi.

ÜST ÜSTE 4 AY GERİLEMİŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de konut satışları mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.7 düşerek 113 bin 276 olmuştu. Yıllık bazda konut satışlarında 4 ay üst üste gerileme yaşanmıştı. İpotekli konut satışları da mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.3 azalış göstererek 27 bin 476 olmuştu. Ocak-mayıs döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16.7 azalışla 108 bin 67 oldu.

MERVE BİLKAY

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber