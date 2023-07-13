Adalet eski Bakanlarından İpek, cezaevi ve adliye personeline maaş düzenlemesi istedi

Kenan İpek'in açıklaması:

(1)Yüksek Mahkemeler arasındaki maaş farkının giderilmesi konusunda çalışmalar olumlu sonuçlanmakla beraber;

(2)İlk derece mahkemelerinde ve istinaf mahkemelerinin kurulması ile Yüksek yargı iş yükünün 2/3'ünü üstlenen İstinaf mahkemelerinde çalışan HAKİM/SAVCILAR ile Yüksek Mahkemelerde bulunan Başkan ve üyeler arasında oluşan farklılıkla ilgili KADEMELİ bir maaş düzeninin sağlanması,

(3)Emniyet hizmet sınıfı gibi çok yoğun ve ağır koşullarında çalışan CEZA İNFAZ PERSONELİMİZ ile ADLİYE ve YÜKSEK YARGIDAKİ PERSONELİMİZİN muadili sayılan Kamu personeli arasındaki maaş farklılıklarının giderilmesi,

4)Hususunda TÜM BİLEŞENLER TARAFINDAN GEREKLİ ÇABANIN GÖSTERİLMESİ İÇİN YOĞUN ARZU ve BEKLENTİ BULUNMAKTADIR.

(5)Bu arzu ve beklentilerin karşılanması için gerekli çalışmaların yapılacağı inancımı bir yargı mensubu olarak koruyorum.







