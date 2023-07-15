Adalet Bakanlığı isteğe bağlı naklen tayinlerde kurallara uyulmalı

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, 28 Nisan 2023 tarihinde tüm teşkilata duyurduğu isteğe bağlı nakil çalışmasının sonuçlarını 23 Haziran 2023 tarihinde açıklanmıştır. (https://pgm.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/kadrolu-personelin-istege-bagli-nakil-sonuclari23062023041324)

Çalışmanın sonuçlarından; istediği yere naklen atananlar olduğu gibi, istediği yere atanamayanlar da oldu. İsteğe bağlı naklen atanmak isteyen personel, atanmak istedikleri mahallere ilişkin tercihlerini yaptılar ve tercihte bulunduğu mahalden birisine atamaları yapıldı.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün isteğe bağlı naklen atanma çalışmaları; çalıştığı bölgede çalışma suresi bakımından yönetmelikte istenen süreyi dolduralı 2 veya 3 ay olup da ataması yapılanlar olduğu gibi, çalıştığı bölgede çalışma süresini doldurduğu halde ilave olarak beş yıl çalışıp da naklen atanması yapılmayanların olması gibi muhtelif hakkaniyetsizlikler de barındırmaktadır. Konu detaylı olduğu için bu yazıda isteğe bağlı naklen atanmada yaşanan adam kayırmacılık hususuna girilmeyecektir. Naklen atanma uygulamasında uygulanan adam kayırmacılık konusu başka bir haber metninin konusunu teşkil etmektedir. Bu yazıda; isteğe bağlı naklen atanma talebinde bulunup, akabinde tercihlerinden birisine atanan, atanma sonuçları açıklandıktan sonra ise atandığı yeri beğenmeyip iptal talebinde bulunanların sebep olduğu mağduriyet konusu incelenecektir.

Bu haber metninin yazarı tarafından yazılan ve Memurlar.Net'te yayımlanan isteğe bağlı (havuz tayini) naklen atanma konulu haberlerde; Adalet Bakanlığı'nın uyguladığı naklen atanma (havuz tayini) uygulamasının sonuçları itibarıyla güzel bir uygulama olduğu, bu uygulamaya başlamadan önce personelin naklen bir yere atanması için ya naklen atanma yönetmeliğindeki mazeret şartlarına haiz olması ya da bir yerlerde tanıdığının olmasına bağlı olduğu defalarca işlenmiştir.

Adalet Bakanlığı tarafından personel lehine çok güzel sonuçlar doğuran isteğe bağlı (havuz tayini) naklen atanma uygulamasından yararlanmak isteyen personelin önce atanma talebinde bulunması, akabinde atandığı yeri beğenmeyip atamasının iptalini istemesi, dolayısıyla bu işi çocuk oyuncağına çevirmesi; tercihlerinden birisine atanan personelin atandığı yeri beğenmemesinin olumsuz sonucu oluşmaktadır. Şöyle ki: naklen atanmak isteyen personel, puanına göre ve atandığı yeri kendisinden başkasının tercih edip etmeme v.s gibi koşullara göre tercihindeki mahallerden birisine atanabilmektedir.

Mesela: Giresun Adliyesini tercih eden bir personel olduğunu ve puanının da 50 olduğunu düşünelim, başka bir personel de Giresun Adliyesini tercih etmiş olsun ve onun da puanı 40 olsun, başka personel tarafından da Giresun Adliyesinin tercih edilmediğini düşünelim. Giresun Adliyesine bir kişi atanacak ise 50 puanın üstüne sahip başka bir personelde Giresun Adliyesini tercih etmezse, 50 puana sahip personelin ataması yapılmakta, 40 puanı olan personel atanamamaktadır. Puanı 50 olan personel atanma sonuçlarından sonra, atamasının iptalini talep ederse, Giresun Adliyesine atanmak isteyen 40 puanı olan personelin durumu mağduriyete sebep olmaktadır. Dolayısıyla bir mahale atanıp daha sonra iptal ettrilen personel, o mahale muhtelif sebeplerden dolayı naklen atanmak isteyen ama atanamayan personelin mağduriyetine sebep olmaktadır. İsteğe bağlı (havuz tayini) naklen atanma uygulamasının ciddi şekilde yürütülmesi, atanma talebinin kesin olması, atandıktan sonra iptallerin dikkate alınmaması bu konudaki mağduriyetleri önleyecektir.

Adalet Bakanlığı'nın isteğe bağlı naklen atanma çalışmasında aşağıdaki önerileri duyurunun şartı olarak belirlemesi, uygulamanın verimliliğini arttıracaktır.

NELER YAPILMALIDIR?

1) İsteğe bağlı naklen atanma çalışmalarının sonuçları kesin olmalı ve atandığı yeri beğenmeyen personelin iptal talebinde bulunması önlenmelidir.

2) Naklen atanan personelin iptalleri alınacaksa o vakit o yeri tercih edecek başka personelde olacağı göz önünde bulundurularak yedek liste belirlenmelidir.

Konunun önemi ilgililer tarafından dikkate alınıp gerekli düzenlemelerin yapılması dileğiyle.

ÇOTANAK

