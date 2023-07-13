İstanbul'da FETÖ soruşturması: 6 gözaltı kararı
FETÖ'nün iletişim modeli ankesörlü hatlara ilişkin soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2023 09:15, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2023 10:29
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen şüpheliler yönelik soruşturmalar sürüyor.
Şüphelilerin örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanları ve BankAsya hesap artışı tespit edildi.
3'ü yurtdışında olduğu belirlenen toplam 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.