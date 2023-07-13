Gram altında yeni rekor
Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Temmuz 2023 güncel çeyrek altın, ons altın ve gram altın fiyatları
Haber Giriş : 13 Temmuz 2023 09:47, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2023 09:49
Altının ons fiyatının dünya piyasalarında artmasıyla birlikte gram altın da bin 650 liraya çıkarak yeniden rekor seviyeye yükseldi.
Altında bu yılki toplam değer kazancı yüzde 50'yi buldu.
Güncel altın satış fiyatları:
Çeyrek altın 2721 lira
Yarım altın 5440 lira
Cumhuriyet altını 10832 lira
Gremse altın 27026 liradan el değiştiriyor.