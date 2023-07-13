Brent petrolün varil fiyatı 80,33 dolar

2 çarşı ve mahalle bekçisini yaralayan zanlı hayatını kaybetti
2 çarşı ve mahalle bekçisini yaralayan zanlı hayatını kaybetti
İstanbul'da FETÖ soruşturması: 6 gözaltı kararı
İstanbul'da FETÖ soruşturması: 6 gözaltı kararı
Dondurucuda bulunan ceset, Milli Gazete yazarının oğlu çıktı
Dondurucuda bulunan ceset, Milli Gazete yazarının oğlu çıktı
Memur ve emeklinin zamlı maaş takvimi belli oldu
Memur ve emeklinin zamlı maaş takvimi belli oldu
Evde talep durdu fiyatlar düşüyor!
Evde talep durdu fiyatlar düşüyor!
20 kontenjan için veliler nöbette
20 kontenjan için veliler nöbette
Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenlemenin ilk 7 maddesi kabul edildi
Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenlemenin ilk 7 maddesi kabul edildi
Yeni harç tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı
Yeni harç tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı
AYM, ÖMK'nın bazı hükümlerinin iptali istemini görüşecek
AYM, ÖMK'nın bazı hükümlerinin iptali istemini görüşecek
10 yıl sonra çocuğu oldu, gerçeği DNA testiyle öğrendi
10 yıl sonra çocuğu oldu, gerçeği DNA testiyle öğrendi
Bakan Yerlikaya, 9 ildeki sel felaketinin bilançosunu açıkladı
Bakan Yerlikaya, 9 ildeki sel felaketinin bilançosunu açıkladı
Türkiye için sıcak hava uyarısı: 35 derecenin üzerine çıkacak
Türkiye için sıcak hava uyarısı: 35 derecenin üzerine çıkacak
Köpeğin ısırdığı genç mimar kuduzdan hayatını kaybetti
Köpeğin ısırdığı genç mimar kuduzdan hayatını kaybetti
MEB'de Temel Eğitim Genel Müdürü değişti
MEB'de Temel Eğitim Genel Müdürü değişti
Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran teklif Genel Kurul'da
Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran teklif Genel Kurul'da
Bu yılın ilk yarısında geçen yıla göre daha fazla ikinci el araç satıldı
Bu yılın ilk yarısında geçen yıla göre daha fazla ikinci el araç satıldı
Erdoğan: Savaşın kazananı, barışın da kaybedeni olmaz
Erdoğan: Savaşın kazananı, barışın da kaybedeni olmaz
TOKİ 42 ilde 182 konutu açık artırma ile satacak
TOKİ 42 ilde 182 konutu açık artırma ile satacak
Taksiciler İstanbul'da yüzde 100 zam istedi
Taksiciler İstanbul'da yüzde 100 zam istedi
Diyanet İşleri Başkanlığı 240 şube müdürü alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 240 şube müdürü alacak
'Kaymakam korumaları gazeteciyi darp etti' iddiasına soruşturma
'Kaymakam korumaları gazeteciyi darp etti' iddiasına soruşturma
İki ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı
İki ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'sıcak çarpması' uyarısı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'sıcak çarpması' uyarısı
'Sigara denetimlerine' rüşvet operasyonu: 11 kişi tutuklandı
'Sigara denetimlerine' rüşvet operasyonu: 11 kişi tutuklandı
Oto kiralamada dolandırıcılık operasyonunda 71 şüpheli yakalandı
Oto kiralamada dolandırıcılık operasyonunda 71 şüpheli yakalandı
Köprü ve otoyol geçişlerine KDV zammı geldi
Köprü ve otoyol geçişlerine KDV zammı geldi
Gram altında yeni rekor
Gram altında yeni rekor
ÖSYM'den YKS adaylarına 'okul birinciliği' kontrolü uyarısı
ÖSYM'den YKS adaylarına 'okul birinciliği' kontrolü uyarısı
FETÖ'nün güncel finans yapılanması soruşturmasında 47 gözaltı kararı
FETÖ'nün güncel finans yapılanması soruşturmasında 47 gözaltı kararı
Emekliler seyyanen zam alacak mı?
Emekliler seyyanen zam alacak mı?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı 80,33 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 80,33 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2023 09:52, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2023 10:32
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Dün 80,55 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,11 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,27 artışla 80,33 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,91 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD'nin yıllık enflasyonun 2 yılın en düşük seviyesine indiğini açıklamasının ardından yükselişini sürdürüyor. ABD Çalışma Bakanlığı, dün haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 0,2 artarken, enflasyon üst üste 12 ayda yavaşladı.

ABD'de enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğini gösteren veriler artan faiz oranlarına ilişkin bazı endişelerin hafiflemesinde etkili oldu.

Arz tarafında ise Suudi Arabistan ve Rusya'nın ağustosta petrol üretimlerinde gönüllü olarak kesintiye gitmeleri ve ardından yılın ikinci yarısında arzın talebin gerisinde kalacağına ilişkin haberler fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 900 bin varil artarak 458 milyon 100 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 3 milyon varil artacağı yönündeydi.

Beklenenden daha yüksek açıklanan stok verisi, dünyanın en büyük petrol tüketici ülkesi ABD'de talebin zayıfladığına işaret ediyor. Petrol talebinin yaz ayları öncesinde düştüğünü gösteren veriler petrol fiyatlarının yükselişini kısıtladı.

Brent petrolde teknik olarak 80,47 ile 80,53 dolar aralığının direnç, 80,21 ile 80,14 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber