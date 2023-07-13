Ufuk Özkan hastalığı hakkında açıklama yaptı

Geniş Aile dizisinde Cevahir karakteri ile büyük beğeni toplayan, birçok programı sunan sempatik oyuncu Ufuk Özkan karaciğer nakli beklediğini ve sağlık sorunları yaşadığını açıkladı. Ufuk Özkan'a geçen yıl 3. derece siroz teşhisi konulmuştu. Bu üzücü gelişme sonrasında Ufuk Özkan'ın hayatı da merak edildi. 48 yaşında olan Ufuk Özcan aslen Almanya doğumlu. Nazan Güneş Özkan ile evli olan Ufuk Özcan geçen yıl eşinden anlaşmalı boşanmıştı.

Ufuk Özkan'a ne oldu?

Ufuk Özkan'a geçtiğimiz yıl 3. derece siroz teşhisi konulmuştu. Siroz hastalığının Kadavradan organ nakli için sıraya giren oyuncuyla ilgili doktorlarının, "9 ile 12 ay arası ömrünüz kaldı. Nakil olmanız gerekiyor" dediği öğrenildi. Oyuncu ve sunucu Ufuk Özkan canlandıracağı rol için diyete girdi. Diyetle 17'ye yakın kilo veren Ufuk Özkan'ın bağışıklık sistemi çöktü.

Ufuk Özkan, verdiği fazla kiloların nedeninin ise yanlış bir diyet programı (Hollywood diyeti) olduğunu dile getirdi. Ünlü oyuncu, uyguladığı yanlış diyet sonucu beklediğinden daha fazla kilo vermiş ve bağışıklık sistemi çökmüştü.

Basında çıkan haberler üzerine ünlü oyuncudan açıklama geldi. Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün sağlığım hakkında çıkan haberler ile ilgili sizlere bi açıklama yapmak istiyorum. Bir süredir karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında, kontrollerim düzenli olarak yapılıyor.

Gelişebilecek süreçler ile ilgili önceden görüşmeler yapılıyor. Sevenlerimden endişe dolu mesajlar aldım ve çok üzüldüm. Hayat bizleri hastalıklarla beraber yaşamayı öğrenmek zorunda bırakıyor. Ama yaşadığım bu süreçlerin hiçbir zaman işimi etkilemesine izin vermedim.

Bugünden sonra da Allah'ın izniyle böyle bir niyetim yok, en kısa zamanda yeni dizi ve filmlerle huzurunuza çıkacağım. Tüm sevgi dolu dua dolu mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Saygı ve sevgilerimle, Ufuk Özkan (abiniz, kardeşiniz). İyi ki varsınız.