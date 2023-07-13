Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, iki gün önce güvenlik güçlerince İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde gözaltına alınan A.Y ve M.H'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen terör örgütü FETÖ şüphelileri, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.