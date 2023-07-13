Menzil cemaatinin lideri Elhüseyni Adıyaman'da defnedildi

Cenaze törenine, Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile çok sayıda kişi katıldı.

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