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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 13 Temmuz 2023 13:50, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2023 13:51
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi saat 14.00'te, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Görüşmede, Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temsil ettiği NATO Zirvesi'nde elde edilen kararların masada olması bekleniyor.

Görüşme bir diğer sıcak başlığın ise ekonomi olması öngörülüyor.

Meclis'in yeni dönemde atacağı adımların da görüşülecek konular arasında olacağı değerlendiriliyor.

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