Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi saat 14.00'te, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Görüşmede, Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temsil ettiği NATO Zirvesi'nde elde edilen kararların masada olması bekleniyor.

Görüşme bir diğer sıcak başlığın ise ekonomi olması öngörülüyor.

Meclis'in yeni dönemde atacağı adımların da görüşülecek konular arasında olacağı değerlendiriliyor.