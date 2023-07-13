Çilingirle eve girdiler! İzmir'de avukat korkunç halde bulundu

İlk incelemelere göre, olayın intihar olabileceğinin değerlendirildiği öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Çilingir yardımıyla eve giren polis, Zeliha Ay'ı başından vurulmuş halde yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede genç avukatın hayatını kaybettiği belirlendi.

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