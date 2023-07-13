Çilingirle eve girdiler! İzmir'de avukat korkunç halde bulundu
İZMİR Barosu avukatlarından Zeliha Ay, Karşıyaka ilçesindeki evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Temmuz 2023 13:52, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2023 13:54
Olay dün sabah saatlerinde Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. İzmir Barosu avukatlarından Zeliha Ay'dan (37) haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek genç avukatın evine gitti. Kapıyı çalan yakınları cevap alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.
Çilingir yardımıyla eve giren polis, Zeliha Ay'ı başından vurulmuş halde yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede genç avukatın hayatını kaybettiği belirlendi.
İlk incelemelere göre, olayın intihar olabileceğinin değerlendirildiği öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.