Eski kiracısını tüfekle öldüren sanığa müebbet hapis istemi

Mahkeme heyeti, esasa ilişkin savunma hazırlanması için müdafi avukatına süre verilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

Sanık avukatı Serkan Taşçı, mütalaaya katılmadıklarını ifade ederek, ayrıntılı savunma hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Duruşmada dinlenen tanık H.K, maktulün olay öncesi veya sonrasında sanıkla ilgili dedikodu çıkardığını duymadığını söyledi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa A. ile maktul Salih Ç'nin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

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