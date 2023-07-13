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Uzmanlar uyardı: Hafta sonu çöl sıcakları geliyor

Meteoroloji uzmanları, Afrika üzerinden gelen çöl sıcaklıklarının yarın ve cumartesi pik seviyelere ulaşacağını belirterek atmosferde artan sera gazları ve fosil atıkların kullanılmasıyla gelecek yıllarda hava sıcaklıklarının artacağı uyarısında bulundu.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 13 Temmuz 2023 14:41, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2023 14:43
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Uzmanlar uyardı: Hafta sonu çöl sıcakları geliyor

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, yurtta etkili olan sıcak hava dalgasına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Tek, "Aşırı sıcaklar bazı kentlerde cuma bazı kentlerde ise cumartesi pik seviyeye çıkacak. Pik noktanın görülmesinden sonra sıcaklıklar birkaç derece düşecek. Sıcaklıklar İstanbul'da 37-38, Ankara'da 39-40, İzmir'de 42, Aydın, Şanlıurfa ve Mardin'de 45 derecelere çıkacak. Trakya'da da iç kesimlerde sıcaklıklar 40 dereceleri görecek." bilgisini verdi.

Kent meydanlarında bulunan termometrelerde ise daha yüksek derecelerin görülebileceğini ifade eden Tek, "Ölçümün yapıldığı noktalarda hava sirkülasyonu olmalı ve termometre direkt güneş ışınımına maruz kalmamalı." dedi.

"16,6 olan son yılların ortalama sıcaklığı bu yıl 17 derecenin üzerine çıktı"

Adil Tek, dünya genelinde sıcaklıkların arttığını belirterek şöyle devam etti:

"Yapılan çalışmalarda bu yıl dünyanın en sıcak yıllarından biri. Normalde 16,6 olan son yılların ortalama sıcaklığı bu yıl içerisinde 17 derecenin üzerine çıkmış durumda. İklim değişikliğini göz ardı etmememiz gerekiyor. Sıcak havaların artacağı geçmiş yıllarda yapılan çalışmalarda görülüyordu. Bunun en önemli etkenlerinden biri atmosfere salınan sera gazlarının dünya atmosferini ısıtması. Sıcak havalarda güneşin altında kalmaktan kaçınmak gerek. Güneş ışınları sabah 10.00 ile 16.00 arasında dik bir şekilde gelir. Böyle sıcak havalarda ağırlıklı proteinli yiyeceklerden kaçınılması ve alkol tüketiminin azaltılması gerekir. Bununla birlikte ağır egzersizler azaltılarak su tüketiminin de artırılması gerekir."

Sıcak havalarda orman yangınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Tek, "Sıcak hava dalgaları ile ormanlardaki nem miktarı düşüyor. Ormanlar çok kuru hale gelmiş vaziyette. En ufak bir durumda yangın çıkma ihtimali çok yüksek, bu nedenle dikkatli olmak gerekir." uyarısında bulundu.

Aşırı sıcaklar 10 gün sürecek

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, sıcak havaların 15 Ağustos'a kadar süreceğini, aşırı sıcakların ise 10 gün boyunca etkili olacağını söyledi.

Mevcut aşırı sıcakların Afrika üzerinden gelen çöl sıcakları olduğuna dikkati çeken Özdemir, "Bizi etkileyen sistemler Afrika ve Basra Körfezi üzerinden gelen sistemler. Basra alçak basıncı ile Arap Yarımadası üzerinden gelen sıcak hava, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerini etki altına alır. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası ise tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. İkisi birleştiği zaman tüm bölgeler sıcak havanın etkisi altına girmiş oluyor." ifadesini kullandı.

Özdemir, dünyadaki nüfus ve göç artışına değinerek "Metropollerin büyümesi ve buna bağlı olarak fosil yakıtların kullanılmasından dolayı oluşan ısı adaları ve karbondioksitin sera etkisi yapması nedeniyle önümüzdeki yıllarda da sıcaklıkların artışını göreceğiz." dedi.

"Kuraklık had safhada, su tasarrufu yapılmalı"

Fosil yakıtların kullanılmasından dolayı yağışların azaldığını kaydeden Özdemir, kuraklığın had safhada olduğunu ve su tasarrufunda bulunulması gerektiğini belirterek "Kuraklığın önüne geçilmesi için tedbir alınmasında fayda var. Barajların su doluluk oranları İstanbul'da geçen senelerde yüzde 76 seviyelerindeyken bu yıl yüzde 40'larda. Sıcak havalarda 11.00 ila 16.00 arasında yaşlı ve çocukların dışarı çıkmamasında fayda var. Sıcaklıklardan dolayı yaşlıların su kaybı ile birlikte sağlığında sıkıntılar görülebilir." açıklamasında bulundu.

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