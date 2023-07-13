Merkez Bankası rezervleri 110,4 milyar dolara yükseldi

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 7 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 681 milyon dolar artışla 69 milyar 836 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 27 Haziran'da 67 milyar 155 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 852 milyon dolar azalarak 41 milyar 432 milyon dolardan, 40 milyar 580 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 7 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 829 milyon dolar artışla 108 milyar 587 milyon dolardan 110 milyar 416 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):