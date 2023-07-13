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TBMM onay verdi: İşte ek MTV ödeme takvimi

Meclis Genel Kurulu, bir kereye mahsus tüm araçlardan alınacak ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için onay verdi. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar dahil ek MTV kapsamına alınacak. Ek MTV'nin ilk taksiti Ağustos sonu, ikinci taksiti ise Kasım sonuna kadar ödenecek.

Haber Giriş : 13 Temmuz 2023 15:15, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2023 15:16
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TBMM onay verdi: İşte ek MTV ödeme takvimi

En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasına yönelik düzenlemeleri içeren ve bazı vergi artışlarını öngören "6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin ilk 7 maddesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

MTV "bir kereliğe mahsus olmak üzere" bu yıl iki katı olarak alınacak. Kabul edilen maddelere göre, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere, bir defaya mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) uygulanacak.

Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak. Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar olacak.

Ek MTV ne zaman ödenecek?

Ek MTV iki eşit taksitte tahakkuk ettirilecek. Ek MTV'nin ilk taksiti, düzenlemenin yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek. Teklifin temmuz ayı içinde kanunlaşması halinde ek MTV'nin ilk taksiti ağustos ayı sonuna kadar ödenecek; ikinci taksitinin ise kasım sonuna kadar ödenmesi gerekecek.

2023 MTV ne kadar oldu?

MTV'nin belirlenmesinde aracın motor büyüklüğü, yaşı ve değeri etkili oluyor. Bu kapsamda hangi araçların ne kadar MTV ödeyeceği de böylece belli oldu. 3 yaşına kadar olan araçlarda 1300 ve altı motor hacmi olanlar için ek vergi olmasaydı 2.120 lira MTV ödenecekti. Ancak ek vergi ile bu miktar ikiye katlanaca ve ödenecek tutar 4 bin 240 TL olacak. En yüksek MTV ise bu kapsamda 202 bin 304 TL'ye kadar yükselecek.

İlk defa kayıt olacak araçlara da MTV getirildi

Kanunun yayımı tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlara ilişkin ek MTV ise bu taşıtların MTV'si ile birlikte peşin ödenecek. Ek MTV, bir defaya mahsus uygulanacak ve genel bütçe geliri olarak kaydedilecek.

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