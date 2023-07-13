Nüfus müdürlükleri 2023-DGS için sınav günü 3 saat açık olacak

Memur maaşı ve emekli aylıklarını artıran düzenleme görüşülüyor
Memur maaşı ve emekli aylıklarını artıran düzenleme görüşülüyor
Milli Gazete yazarının oğlunun ölümüne ilişkin şüpheli tutuklandı
Milli Gazete yazarının oğlunun ölümüne ilişkin şüpheli tutuklandı
18-25 yaş arasındaki gençlere ücretsiz 'Müzekart GNS' verilecek
18-25 yaş arasındaki gençlere ücretsiz 'Müzekart GNS' verilecek
Depremzede işletmelere 450 milyon dolar kredi: Faizsiz, 24 ay ödemesiz
Depremzede işletmelere 450 milyon dolar kredi: Faizsiz, 24 ay ödemesiz
TBMM onay verdi: İşte ek MTV ödeme takvimi
TBMM onay verdi: İşte ek MTV ödeme takvimi
Uzmanlar uyardı: Hafta sonu çöl sıcakları geliyor
Uzmanlar uyardı: Hafta sonu çöl sıcakları geliyor
Erdoğan: Verilen sözler hayata geçerse biz de harekete geçeriz
Erdoğan: Verilen sözler hayata geçerse biz de harekete geçeriz
MSB'den 'bedelli askerlik' açıklaması
MSB'den 'bedelli askerlik' açıklaması
Erdoğan: Deprem bölgesinde 650 bin konut inşa etmeyi hedefliyoruz
Erdoğan: Deprem bölgesinde 650 bin konut inşa etmeyi hedefliyoruz
Bakan Tunç: FETÖ davalarında yargı kuyumcu titizliğiyle hareket ediyor
Bakan Tunç: FETÖ davalarında yargı kuyumcu titizliğiyle hareket ediyor
2 çarşı ve mahalle bekçisini yaralayan zanlı hayatını kaybetti
2 çarşı ve mahalle bekçisini yaralayan zanlı hayatını kaybetti
İstanbul'da FETÖ soruşturması: 6 gözaltı kararı
İstanbul'da FETÖ soruşturması: 6 gözaltı kararı
Memur ve emeklinin zamlı maaş takvimi belli oldu
Memur ve emeklinin zamlı maaş takvimi belli oldu
Evde talep durdu fiyatlar düşüyor!
Evde talep durdu fiyatlar düşüyor!
20 kontenjan için veliler nöbette
20 kontenjan için veliler nöbette
Yeni harç tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı
Yeni harç tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı
AYM, ÖMK'nın bazı hükümlerinin iptali istemini görüşecek
AYM, ÖMK'nın bazı hükümlerinin iptali istemini görüşecek
10 yıl sonra çocuğu oldu, gerçeği DNA testiyle öğrendi
10 yıl sonra çocuğu oldu, gerçeği DNA testiyle öğrendi
Bakan Yerlikaya, 9 ildeki sel felaketinin bilançosunu açıkladı
Bakan Yerlikaya, 9 ildeki sel felaketinin bilançosunu açıkladı
Türkiye için sıcak hava uyarısı: 35 derecenin üzerine çıkacak
Türkiye için sıcak hava uyarısı: 35 derecenin üzerine çıkacak
Köpeğin ısırdığı genç mimar kuduzdan hayatını kaybetti
Köpeğin ısırdığı genç mimar kuduzdan hayatını kaybetti
MEB'de Temel Eğitim Genel Müdürü değişti
MEB'de Temel Eğitim Genel Müdürü değişti
Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran teklif Genel Kurul'da
Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran teklif Genel Kurul'da
Bu yılın ilk yarısında geçen yıla göre daha fazla ikinci el araç satıldı
Bu yılın ilk yarısında geçen yıla göre daha fazla ikinci el araç satıldı
Erdoğan: Savaşın kazananı, barışın da kaybedeni olmaz
Erdoğan: Savaşın kazananı, barışın da kaybedeni olmaz
TOKİ 42 ilde 182 konutu açık artırma ile satacak
TOKİ 42 ilde 182 konutu açık artırma ile satacak
Taksiciler İstanbul'da yüzde 100 zam istedi
Taksiciler İstanbul'da yüzde 100 zam istedi
Diyanet İşleri Başkanlığı 240 şube müdürü alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 240 şube müdürü alacak
'Kaymakam korumaları gazeteciyi darp etti' iddiasına soruşturma
'Kaymakam korumaları gazeteciyi darp etti' iddiasına soruşturma
İki ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı
İki ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Nüfus müdürlükleri 2023-DGS için sınav günü 3 saat açık olacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılacak Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) için, il ve ilçe nüfus müdürlükleri 16 Temmuz'da açık tutulacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2023 15:57, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2023 15:59
Yazdır
Nüfus müdürlükleri 2023-DGS için sınav günü 3 saat açık olacak

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 16 Temmuz'daki 2023-DGS'ye girecek adaylardan, T.C. kimlik kartını kaybeden, kimlik kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığından sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav günlerinde il ve ilçe nüfus müdürlükleri belirli saatlerde hizmet verecek.

Buna göre, müdürlükler, 16 Temmuz Pazar 07.00-10.00 saatlerinde açık tutulacak.

Nüfus müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi düzenlenecek. Adaylar düzenlenen bu belgeyle sınava girebilecek.

Geçici kimlik belgesi dışında verilen hiçbir belge sınava giriş için kabul edilmeyecek. Bu amaçla nüfus müdürlüğüne başvuran adayın, sınava giriş belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekiyor.

Adaylar, sınav günü açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin adreslerini ve açık oldukları saatleri, ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber