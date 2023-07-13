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Öğretmenler il içi yer değiştirmede nelere dikkat etmeli?

Öğretmenler için, İl içi yer değiştirmelere başvurular 13 Temmuz 2023 itibariyle başlıyor. Başvuruların son günü 17 Temmuz 2023 saat:16.00

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Temmuz 2023 16:12, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2023 16:13
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Öğretmenler il içi yer değiştirmede nelere dikkat etmeli?

Öğretmenlerden ;

- Okulunda 30 Eylül 2023 itibariyle 3 yılını dolduracaklar, (bu tarihin 31 Aralık tarihli olmasına yönelik yoğun talep ve sendikaların baskısı var)
- Dönüşen okullarda eski ve yeni görev yerleri toplamı 3 yıl olanlar,
-Norm fazlası yada başka sebeple resen atananlardan eski+yeni görev yeri görev süresi toplamı 3 yıl olanlar (soruşturma sonucu başka yere atananlar aynı yere(eski yere) 3 yıl geçmedikçe isteyemezler.) (aynı yer: aynı ilçede okulu değişmişse aynı okul, ilçesi değişmişse aynı ilçeye isteyemezler)
- Yöneticilikten ayrılıp öğretmenliğe dönmek isteyenler süre şartı olmaksızın,
- Norm fazlası durumunda olanlar süre şartı olmaksızın,
- Bulunduğu okula Yöneticilikten ayrılma yada başka sebeple isteği dışında atananlar süre şartı olmaksızın, başvuruda bulunabilecekler.

Başvurular nasıl yapılacak? Nelere dikkat edilmeli?

Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin sitesinden boş kadro bulunan okulları görebiliyorlar.
Öğretmenler MEBBİS şifreleri ile sisteme giriş yaptıklarından alanlarında norm bulunan tüm okulları (Proje okulları hariç) ekranlarında görecekler.
Çünkü şu anda dolu olsa bile istedikleri okuldan birisi ayrılırsa onların yerine atama yapılacak. Şöyle ki: A okulu Öğretmeni B okuluna gitti ise C okulundaki öğretmen A okuluna gidebilir. Tabii ki puan üstünlüğüne göre.
Bu nedenle tercih yaparken okulun boş olup olmadığından çok istek sıralamanızı esas alın. Boş görünen bir okula sizden yüksek puanlı biri gidebilir fakat siz de bu kişinin boşalttığı yere gidebilirsiniz.
Tercih sayısı 40 olduğundan ve tercih sırasının önemi bulunmadığından istek sıranız çok önemli.
Tercih edeceğiniz okulları lütfen arayın daha çok da o okuldan bir öğretmenle irtibat kurup gelecek yılla ilgili durumunu (dönüşecek mi, taşınacak mı, kapanacak mı, norm açılır mı, kapanır mı, norm fazlası olur musunuz, olmaz mısınız?... ) durumlarını irdeleyin.
Sonra tercihlerinizi yapın.
Tercih yaptınız diyelim. Sonra bir tanesini çıkarmak istiyor ya da ekleme yapacaksınız. Bu durumda dilekçe ile başvurup başvurunuzu iptal ettirin. Tekrar başvuru yapın.
Başvuru sürecini iyi takip edin okul/ilçe/il onaylarını izleyin.
Başvuru işlemlerini son güne bırakmayın. Sistemin kilitlenmesi, elektrik, internet sorunu ihtimaline karşı tedbirli olun.
Bakanlık duyurusu: https://www.memurlar.net/haber/1070538/ogretmenlerin-il-ici-yer-degistirme-kilavuzu-yayimlandi.html?amp=1

Maksut BALMUK
Öğretmen

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