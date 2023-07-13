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AYM'den Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerine iptal

Anayasa Mahkemesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yer alan aday öğretmenlerin Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucu mesleğe atanması, aday öğretmenlik sürecine ilişkin usul esaslar ile öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenlenmesine ilişkin kuralların da yer aldığı bazı hükümlerin iptaline karar verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2023 16:37, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2023 16:56
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AYM'den Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerine iptal

Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündemine, CHP'nin 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yer alan bazı hükümlerin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu aldı.

Başvuruyu inceleyen Genel Kurul, bazı hükümlerin iptaline, bazılarının iptal isteminin ise reddine hükmetti.

İptal edilenler arasında, aday öğretmenlerin Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucu mesleğe atanması, Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'na mazeretsiz olarak katılmayanlar ile bu program sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmede başarısız olanların atanamayacağına ilişkin hükümler yer aldı.

Öğretmenlerin adaylık sürecinde yetiştirilmelerine esas Aday Öğretmen Yetiştirme Programı ve Adaylık Değerlendirme Komisyonunun oluşumu ile aday öğretmenlik sürecine ilişkin diğer usul ve esasların yönetmelikle düzenlenmesi ile öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenlenmesine ilişkin hükümler de iptal edildi.

Yüksek Mahkeme ayrıca, Kanun'un 6. maddesinin 1 numaralı fıkrasının b bendinde yer alan uzman öğretmenlere yönelik "mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olan" ifadesi ile aynı Kanun'un 6. maddesinin 2 numaralı fıkrasında yer alan başöğretmenlere yönelik "ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar" ibaresinin iptaline karar verdi.

Anayasa Mahkemesinin aldığı kararların gerekçesi daha sonra yazılacak.

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