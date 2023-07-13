Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda yangın çıktı
Antalya'nın Kaş ilçesinde yerleşim yerine yakın makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2023 17:13, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2023 17:14
Çayköy Mahallesi'nde ev ve seralara yakın makilik alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına, 2 uçak, 2 helikopter, 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 2 su ikmal aracıyla müdahale ediliyor.