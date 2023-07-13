Kazada hayatını kaybeden Sena doktor toprağa verildi

Narman Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına Akyüz çiftinin yakınları, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, trafik kazasında yaralanan eşi Burhan Akyüz, Narman, Oltu, Şenkaya ve Olur'da görev yapan sağlık çalışanları katıldı. Cami içerisinde kılınan namaz sonrası Sena Akyüz, Kuruçalı Mahallesi'ne götürülerek burada toprağa verildi.

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