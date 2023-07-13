Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e ziyaret

Ziyaretin ardından Akşener, Kılıçdaroğlu'na makam aracına kadar eşlik ederken, iki lider, gazetecilerin 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerin görüşmede gündeme gelip gelmediğine ilişkin sorularına yanıt vermedi.

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