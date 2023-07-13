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Hastaneden kaçan psikiyatri hastası anne ve babasını bıçakladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'ne tedavi için getirilen ancak hastaneden kaçan psikiyatri hastası kadının hastaneden kaçtıktan sonra anne-babasını bıçakladığı ortaya çıktı. ADÜ Hastanesi'nden kaçtığı için aranmakta olan kadın hasta İzmir'in Tire ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. ADÜ Hastanesi yetkilileri kadın hastanın servisten değil Acil Servisten ayrıldığını bu nedenle durumu polise aktardıklarını belirtiler.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2023 18:51, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2023 19:40
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Hastaneden kaçan psikiyatri hastası anne ve babasını bıçakladı

Edinilen bilgiye göre, tedavi için ADÜ Hastanesi'ne getirilen 25 yaşındaki S.S. isimli kadın hasta, hastaneden kaçtı.Rahatsızlığı dolayısıyla zaman zaman çevreye zarar verdiği ve karşılaştığı insanlara da şiddet uyguladığı belirtilen firari hasta taksiyle İncirliova'nın Erbeyli Mahallesi'ne geldi. Taksiciye kendisini beklemesini ve az sonra geri döneceğini söyleyen kadın hasta eve girdi. Evde ailesi ile tartışan S.S. eline aldığı bıçakla anne ve babasını yaralayıp eve geldiği taksiye binerek bölgeden uzaklaştı. Olayın ardından yaralanan anne A.S. ve baba Ü.S. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GPRS takibi ile yakalandı

Yaşanan dehşetin ardından geldiği taksiye binerek kaçan kadının yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda ADÜ Hastanesi'nden kaçan kadının bindiği taksinin GPRS üzerinden takibi yapıldı. İzmir'in Tire ilçesine gittiği tespit edilen taksi ilçe girişinde polis ekiplerince durduruldu. İçerisinde yolcu konumunda bulunan S.S. emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürüldüğü bildirildi.

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