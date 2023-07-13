AYM 'e-ticaret kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali istemini reddetti

Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündemine 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da bazı değişiklikler yapan 7416 sayılı kanunun bazı hükümlerinin iptali istemli CHP'nin başvurusunu aldı.

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