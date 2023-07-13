İtalya Başbakanı'ndan 'Türkiye'nin AB üyeliğine' dair açıklama

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İtalyan Başbakanın Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin açıklaması dikkat çekti. İtalyan basınına konuşan Meloni, İsveç'in NATO üyeliğine yeşil Işık Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine İtalyan hükümetinin duruşunun ne olacağına ilişkin soruya, "Bence bu konu hala oldukça uzak. Bunu öncelik olarak değerlendirmeyen duruşumuzun ötesinde Avrupa Birliği içinde de çeşitli zorluklar var" ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği'nin Batı Balkanları da içeren genişleme süreci üzerinde çalıştığını kaydeden Meloni, "Türkiye'nin AB üyelik süreci mevcut bağlamda gündemde değil" açıklamasını yaptı.

Meloni, Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, görüşmede Akdeniz'deki taahhütleri güçlendirmenin ortak çıkarları, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve işbirliğinin arttırılmasına ilişkin konuların ele alındığını ifade etmişti.