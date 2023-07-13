İYİ Partili Zorlu'dan ÖMK'nın bazı maddelerinin iptal edilmesine ilişkin açıklama

Zorlu, Anayasa Mahkemesinin, Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndaki bazı hükümler için iptal kararı vermesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kararın, öğretmenlerin sorunlarını ortadan kaldırmayacağını ve yürürlükteki kanunu uygulama açısından daha büyük karmaşa doğuracağını savunan Zorlu, "Bu iptal kararı, bizim kanunla ilgili eleştiri ve önerilerimizin yerindeliğinin tescili olmuştur. Zira İYİ Parti olarak daha ilk ortaya çıktığı andan itibaren bu tasarının, öğretmenliğin itibarını zedelediğini, öğretmenleri ve öğretmenler odasını ayrıştırdığını, mesleki becerilerinin gelişmesine bir katkı sağlamadığını, öğretmenlerin uzman ve başöğretmen olarak ayrılamayacağını defalarca söyledik." ifadelerini kullandı.

Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçen yıl, ilgili kanunun iptaliyle ihtiyaca uygun yeni bir kanun hazırlanması gerektiğini söylediğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Hükümeti, iptal kararını, öğretmenlik mesleğinin itibarına yaraşır, mesleğin tüm boyutlarını ele alan, çağdaş ve bilimsel temellere dayalı, toplumsal, eğitimsel ve siyasal mutabakatla bir öğretmenlik meslek kanunu oluşturmak için fırsat olarak değerlendirmeye davet ediyoruz. Dün olduğu gibi bugün de öğretmenlerimizin yanındayız."