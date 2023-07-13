Emekliye yüzde 25 zam kabul edildi: Bu ay maaşlara yansıyacak

TBMM Genel Kurulu'nda memur ve emekli aylıklarına zamlarına ilişkin teklif görüşülüyor.

SSK ve Bağkur emeklilerine ilişkin 18. maddede MHP çekimser kaldı.

SSK ve Bağkur emekli aylıklarına ilişkin madde, değişiklik yapılmadan TBMM Genel Kurul'da kabul edildi.

Yapılacak zam oranı yüzde 25 olacak.

Emeklinin zam ve farkları bu ay maaşlara yansıyacak

SSK ve Bağkur emekli aylıklarına ilişkin 18. madde, değişiklik yapılmadan TBMM Genel Kurul'da kabul edildi. Emeklilere yapılacak zam oranı yüzde 25 olacak. Verilecek zam, emeklilerin kök maaşlarına yansıyacak.

Memur emeklilerinin ödemeleri her ayın 1'inde yapılıyor. Yüzde 25'e tekabül eden fark, ay içinde emekli memurlara verilecek. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin de zamlı aylıklarını, 17 ila 28 Temmuz'da alması bekleniyor.

Tüm emekliler artıştan yararlanacak

Konuya ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, şunları söyledi:

"Temmuz ayında emekli olacaklar ve sonrasında emekli olacaklar da emeklilere verilen bu ilave artıştan her türlü yararlanacaklar. EYT'liler kapsam dışında diye bir düşünce doğru değil. Sonuç olarak gerek EYT kapsamında emekli olanlar gerek EYT kapsamında olmayıp normal emekli olanlar maaş artışına dahil."