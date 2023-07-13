Emekliye yüzde 25 zam kabul edildi
SSK ve Bağkur emekli aylıklarına ilişkin madde, değişiklik yapılmadan TBMM Genel Kurul'da kabul edildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2023 22:43, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2023 22:45
TBMM Genel Kurulu'nda memur ve emekli aylıklarına zamlarına ilişkin teklif görüşülüyor. SSK ve Bağkur emeklilerine ilişkin 18. maddede MHP çekimser kaldı. SSK ve Bağkur emekli aylıklarına ilişkin madde, değişiklik yapılmadan TBMM Genel Kurul'da kabul edildi. Emeklilere yapılacak zam oranı yüzde 25 olacak.