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Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Temmuz 2023 00:55, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2023 00:59
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Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

30.04.2023 tarihi itibari ile 1 inci dereceye yükselip 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 32 nci maddesi uyarınca 30.04.2023 tarihinden geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile Cumhuriyet başsavcı ve savcılarının adlarım gösterir liste aşağıda gösterilmiştir.

Sürelerini bitirdikleri halde bu listede adlarını göremeyenler yayım tarihinden itibaren otuz gün içinde Hakimler ve Savcılar Kuruluna yazılı başvurmak sureti ile durumlarının incelenmesini isteyebilirler.

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