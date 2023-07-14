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Şentop ve Bilal Erdoğan, gençlerle buluştu

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin uzun süre gerileme ve zayıflama döneminden sonra yeniden yıldızının parladığı bir dönemden geçtiğini belirtirken TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu bir hedef olduğunu söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2023 07:30, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2023 07:51
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Şentop ve Bilal Erdoğan, gençlerle buluştu

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Doğa Kampı'nda düzenlenen programda gençlerle bir araya gelen Şentop, özgeçmişi hakkında bilgi verdi, Türkiye'nin gençliği ve gençliğin sahip olduğu değerler itibarıyla şanslı olduğunu söyledi.

Tarihte milletlerin ve devletlerin yükseliş ve zayıflama dönemleri olduğunu belirten Şentop, şunları kaydetti:

"İşte Türkiye uzun süre gerileme, zayıflama döneminden sonra yeniden o yıldızının parladığı anlardan birisinden geçiyor. İşte böyle dönemlerde milletimizin fertleri içerisinde farklı kuşakların, değişik sorumlulukları, misyonları oluyor. Mesela bundan elli sene önce sizin yaşınızdaki insanların Türkiye'ye, dünyaya, geleceğe bakışları çok farklıydı, çok durağandı, çok statikti. Fakat öyle bir dönemden geçiyoruz ki Türkiye'nin yükseliş dönemi, Türkiye'nin ayağa kalkış dönemi, yıldızının parladığı dönem. İşte böyle bir dönem de sizin gibi gençlerin, sizin kuşağınızın çok büyük sorumlulukları olacak geleceğe yönelik olarak. Bu bakımdan sizlere büyük emekler veriliyor. Her şeyden önemlisi hedefler ortaya koymaktır. Türkiye tarihinde ilk defa gençlerin ve Türkiye'nin önüne büyük hedefler koyan bir lider Cumhurbaşkanımız."

Şentop, gençlerin yaz kamplarında bir araya gelişlerinin önemli olduğunu dile getirdi.

- "Ülkemizin menfaatini arttıracak meselelerde atılım yapacağız"

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu bir hedef olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına damga vurması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "TÜGVA ne yapacak arkadaşlar, Türkiye yüzyılını inşa edecek gençler yetiştirecek. Türkiye yüzyılını inşa edeceğiz. Yani ne demek, Türkiye'nin bu yüzyılda dünyaya damga vurması için gerekli faaliyetler. Her alanda iyi eğitimli olacağız, çalışkan olacağız, dünyayı tanıyacağız. Dünyanın çeşitli yerleriyle ilişkiler kuracağız. Ülkemizin menfaatini arttıracak meselelerde atılım yapacağız." dedi.

Erdoğan, gençlerin dünyaya hitap eden işlere imza atması gerektiğini dile getirdi.

Bu tarz işlerin önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, "Teknolojide Selçuk Bayraktar'ı tanıyorsunuz değil mi? Mesela Selçuk Bayraktar kendi sahasında dünyanın zirvesine çıktı. Bu ne yapıyor, Türkiye'yi yükseklere taşıyor. Sadece mühendislik değil, sadece teknolojik buluşlar değil sosyal bilimlerde, hukukta, sosyolojide, felsefede, siyaset biliminde, iktisatta, ekonomide başka alanlarda da dünyaya damgasını vuracak düşünceler geliştirecek, söylemler geliştirecek, toplumları peşinden sürükleyecek liderlik edecek gençleri yetiştirecek TÜGVA." diye konuştu.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini milat kabul ettiklerini belirterek, bu hedeflere ulaşmak için gece gündüz okuyup çalışacaklarını ifade etti.

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