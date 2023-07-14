Erdoğan ile Bahçeli 'NATO'yu görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Litvanya'da katıldığı NATO zirvesinden önceki gün Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün sürpriz bir şekilde Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Erdoğan-Bahçeli görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.00'de başladı ve yaklaşık bir saat sürdü.

NATO ZİRVESİ İLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Görüşmenin ardından resmi bir açıklama yapılmadı. Görüşmede İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili gelişmelerin ele alındığı öğrenildi. Litvanya'daki NATO zirvesinde yaptığı görüşmelerle ilgili Devlet Bahçeli'ye bilgiler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'le ilgili protokolün TBMM'ye gönderilmesi karşılığında Türkiye'nin elde edeceği kazanımları anlattığı ifade edildi.

AB SÜRECİ DE MASADAYDI

Görüşmede Türkiye ve AB ilişkileri ile F-16 alım süreci gibi başlıklar ele alındığı dile getirildi. Ayrıca, emekli maaşlarına yapılan zam, tek haneli enflasyon hedefine yönelik çalışmaların yanı sıra Cumhur İttifakı çatısı altında atılacak adımların da değerlendirildiği öğrenildi.

Resul Ekrem Şahan