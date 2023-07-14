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Havalar daha da sıcak olacak

Türkiye Afrika'dan gelen çöl sıcaklarının etkisiyle kavruluyor. Sıcakların bugün ve cumartesi günü daha artacağı, Güneydoğu'da 50 dereceye çıkabileceği belirtiliyor. Prof. Levent Kurnaz, güneş ışığına tam tepedeyken maruz kalınmasının ölümlere yol açabileceğine dikkat çekti

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 14 Temmuz 2023 08:15, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2023 08:34
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Havalar daha da sıcak olacak

Afrika üzerinden gelen çöl sıcakları Türkiye'yi etkisi altına aldı. Bugün ve cumartesi günü sıcaklığın pik seviyelere ulaşacağı belirtiliyor. Meteoroloji uzmanları, atmosferde artan sera gazları ve fosil atıklarının kullanılmasıyla gelecek yıllarda hava sıcaklıklarının daha da artacağını ifade ediyor.

ÇOK DİKKATLİ OLUN

Vatandaşların saat 11 ila 17 arasında kapalı alanlarda bulunmasını tavsiye eden Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, "Sıcaklık 40 derece olmasına rağmen önceki gün İtalya'da 44 yaşında bir işçi sıcaktan öldü. Güneşe tam tepede olduğu saatlerde maruz kalırsanız ölümle dahi sonuçlanabilir. Çok dikkatli olunmalı" dedi.

GÜNEYDOĞU'DA 50 DERECEYE ÇIKABİLİR

Sıcaklıkların Temmuz başından Ağustos ortasına kadar aralıklı olarak devam edeceğini anlatan Kurnaz, "Türkiye'nin şu ana kadar ki sıcaklık rekoru 2021'de 49,1 dereceyle Cizre'deydi. Bu sene 2021'e oranla daha sıcak bir yaz olacak. Sıcaklık 50 dereceyi bulabileceği için Güneydoğu'daki bazı bölgelerde dereceyi görebiliriz" diye konuştu. Sıcak hava dalgasının kısa süreli olacağını ifade eden Kurnaz, "Ağustos ayı genel olarak Türkiye genelinde sıcak geçecek. Büyükşehirlerde hava sıcaklığı 50 dereceyi bulmaz ancak İstanbul'da sıcaklık 40 dereceye ulaştığında tam öğle vakti koşuya çıkarsanız, bu durumun ölümle sonuçlanma ihtimali oldukça yüksek" şeklinde konuştu.

34 BİN TON SU BUHARLAŞACAK

İstanbul'da beklenen sıcaklık artışıyla doluluk seviyesi yüzde 41'lerde bulunan barajlarda buharlaşma yaşanacağını anlatan Kurbaz, "Dün öğle saatlerinde Ömerli Barajı'nda her saat yaklaşık 17 bin ton su buharlaştı. Cuma günü bu 34 bin tona çıkacak. Melen'den Ömerli Barajına yaklaşık 100 bin ton su geliyor, bunun üçte biri cuma günü buharlaşacak demektir" ifadelerini kullandı.

Sıcak hava dalgaları 9 kat arttı!

1950 yılından bu yana Türkiye'nin 1.46 santigrat ısındığını ifade eden EGE Üniversitesi (EÜ) Edebiyat Fakültesi'nden İklim Bilimi Uzmanı Prof. Dr. Ecmel Erlat, "Dünya ortalamasının 3 katı ısınan bir bölgede yer alıyoruz. 1950'li yıllarda mayıs ve eylül ayları arasında yılda bir kez sıcak hava dalgası olurken, bu değer 9 kat artış gösterdi" dedi. Türkiye'nin çok daha sıcak hava dalgasına maruz kaldığını anlatan Erlat, "Sıcak hava dalgasının süresi uzadı. Eskiye göre sıcak hava dalgalarının süresinde 7 kat artış söz konusu" şeklinde konuştu.

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