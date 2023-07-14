Türkiye trilyon dolarlık şirketlerin radarında

Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılan NATO Zirvesi'nin ve zirve sırasında gerçekleşen Erdoğan-Biden görüşmesinin ekonomi açısından çok önemli sonuçları olacağını söyledi. Zirvenin Türkiye açısından çok başarılı geçtiğini belirten Yalçındağ, Erdoğan-Biden görüşmesinde Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir sürecin başladığı sinyalinin verildiğine dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANIMIZ 1 TAŞLA 2 KUŞ VURDU

Zirvenin AB-Türkiye ilişkileri açısından da çok önemli bir gelişmeye sahne olduğunu belirten Yalçındağ, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve başlamadan hemen önce Başkan Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde, 'İsveç'in NATO yolunu açalım siz de Türkiye'nin Avrupa yolunu açın' demesi beklenmeyen bir sürprizdi. Cumhurbaşkanı 1 taşla 2 kuş vurdu. İsveç'e onay verirken, Türkiye'nin Avrupa Birliği hedefini de yeniden gündeme getirmiş oldu" dedi.

100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİMİZ VAR

TAİK olarak misyonlarının 'ticari diplomasi' olduğunu hatırlatan Yalçındağ, "İş dünyası olarak artık bizim de Batı'yla karşılıklı iş fırsatlarına konsantre olmamız gerekiyor. Son bir kaç yıldır oluşan farklı arayışlara sağlıklı alternatif olacak şekilde Batı'yla ekonomik ilişkilere yeni boyutlar katmanın, doğrudan yatırım fırsatlarını yeniden canlandırmanın stratejik önemi olacak" değerlendirmesinde bulundu. Bu çerçevede Trump döneminde, TAİK ve Amerikalı eş kuruluşları olarak Türk-Amerikan ekonomik ilişkilerine 100 milyar dolarlık bir hedef koyduklarını belirten Yalçındağ, şöyle devam etti: "NATO Zirvesinde oluşan ortamda bu hedefe çok daha rahat ulaşılacaktır."

NEW YORK'TA YATIRIM BULUŞMASI

TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ seçim sonuçlarıyla birlikte Amerikan kamuoyunda Türkiye'ye bakışın farklılaştığını, yeni ekonomi yönetiminin güven verdiğini, Amerikan iş dünyasında yatırım iştahının kabardığı belirtti. TAİK olarak 19 Eylül'de New York'ta 13. Türkiye Yatırım Konferansı'nı düzenleyeceklerine dikkat çeken Yalçındağ, "Şimdi önümüzde büyük bir fırsat var" dedi.

ERDOĞAN İLE YUVARLAK MASA TOPLANTISI

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından Goldman Sachs ev sahipliğinde, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in katılımı ile yeni ekonomik programın ilk büyük 'roadshow'unu yapacaklarının bilgisini veren Yalçındağ, şu bilgileri verdi: "Yatırım Konferansı'na ABD'nin önde gelen finans ve bankacılık çevreleri ile Türkiye'nin halka açık en büyük 50 şirketinin ve büyük bankalarının CEO'larını davet ediyoruz. Konferansın hemen ardından 20 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Fortune 100'de yer alan 25 Amerikalı şirketin CEO'su ile Yuvarlak Masa toplantısında bir araya getiriyoruz."