İsveç mahkemesi iki FETÖ'cüyü vermedi

Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının giderilmesi için son bir senedir çalıştıklarını, bu kapsamda PKK ile mücadele için anayasa ve yasalarını değiştirildiğini belirten İsveç, NATO zirvesinin üzerinden 24 saat geçmeden skandal bir karara daha imza attı.

İsveç Yüksek Mahkemesi, Ankara'nın iadesini istediği FETÖ'ye mensup iki kişinin iadesinin durdurulmasına karar verdi.

AFP haber ajansı, iadeleri durdurulan FETÖ terör örgütü mensubu iki kişinin örgütün kendi içinde iletişim kurmak için kullandığı 'ByLock' isimli uygulamayı kullandığını belirtti. Ajansın haberine göre İsveç Yüksek Mahkemesi söz konusu uygulamanın teröristlerin Türkiye'ye gönderilmesi için yeterli olmayacağını savunarak iade sürecini durdurdu. Terörle mücadele sözü verdiğini beyan eden Stockholm yönetimi, sözünden 1 hafta dolmadan caymış oldu.