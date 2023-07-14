AK Parti'de yeniden aday olma kriterleri

AK Parti yerel seçimlerde adaylar konusunda ince eleyip sık dokuyacak. Adaylar 'anket, temayül, mülakat, alt/üst kurul, Cumhurbaşkanı onayı' olmak üzere 5 aşamadan geçecek. 'Bize hizmet edecek aday lazım' anlayışla hareket edilecek. Vatandaşa il ve ilçelerde kimi belediye başkanı olarak görmek istedikleri sorulacak. Aday olmak isteyen isimler üzerinde detaylı bir anket çalışması yapılacak. Öne çıkan isimler bölge teşkilatlarınca temayüle tabi tutulacak. Anket ve temayülden çıkacak sonuçlar büyük önem arz edecek.

MÜLAKATA ALINACAKLAR

Bunun ardından adaylar bölge teşkilatlarınca mülakata alınacak. Burada da başarı gösteren isimler bu sefer Genel Merkezde oluşturulacak alt ve üst kurul tarafından elemeye tabi tutulacak. Son olarak Genel Merkez'den onay alan isimler konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

EMRAH ÖZCAN