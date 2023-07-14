Ekonomi ekibi Erdoğan'a sunum yaptı: Faizde kademeli artış

Türkiye'ye yabancı yatırımcı çekmek ve ekonomideki riskleri ortadan kaldırmak için hükümetin ekonomi kurmayları alınan tedbirleri bir bir devreye sokarken, bu kapsamda önümüzdeki süreçte faiz artışlarına devam edileceği belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın, son Para Politikası Kurulunda (PPK) alınan faiz artışı kararından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir sunum gerçekleştirdikleri öğrenildi. Edinilen bilgilere göre sunumda, Merkez Bankasının yeni faiz politikasına yönelik gerekçeler anlatıldı.

Ana hedefin, reel faizlerin düşürülmesi olduğu ve Türkiye'nin risk düşürülmesi için eski politikalardan farklı adımların atılacağı söylendi.

YÜCEL KAYAOĞLU-