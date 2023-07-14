İlanlar göstermelik! İkinci el Togg'larda kapı 2 milyondan açılıyor

Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el otomobil piyasasında dengeyi sağlamak için yürürlüğe alacağı "otomobil ilanlarında ikinci el fiyat, sıfırı geçemez" kararı yarın yürürlüğe giriyor. Cezaya takılmak istemeyen satıcıların fiyatları aşağı çektiği, bazı ilanların ise hala aynı kaldığı görülüyor.

Ancak 7 Temmuz tarihinde gazetemizde "Bu iş noterle çözülür" başlıklı haberimizde belirttiğimiz gibi, bu karar suistimale açık durumda. Çünkü ilanların çoğunun açıklamasında 'Gerçek fiyat için arayın' açıklamaları bulunuyor.

TOGG FİYATLARI DA GÖSTERMELİK

En çok dikkat çeken ikinci otomobil ilanları arasında ise TOGG bulunuyor. Bugün internette ikinci el satışta bulunan 11 adet TOGG TX10 modeli araç var.

KAAN ZENGİNLİ-