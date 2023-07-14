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İlanlar göstermelik! İkinci el Togg'larda kapı 2 milyondan açılıyor

Otomobil ilanlarında 'ikinci eli, sıfır fiyatını geçemez' kararı yarın yürürlüğe giriyor. İlanların çoğunda fiyatların formaliteden aşağı çekildiği 'arayın görüşelim' yazdığı dikkat çekiyor. İnternette 11 adet ikinci el TOGG ilanı bulunuyor. Tüm ilanların sıfır fiyatının altında olduğu görülüyor. Ancak satıcılar telefonda 2 milyon TL'den kapıyı açıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 14 Temmuz 2023 09:15, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2023 09:04
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İlanlar göstermelik! İkinci el Togg'larda kapı 2 milyondan açılıyor

Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el otomobil piyasasında dengeyi sağlamak için yürürlüğe alacağı "otomobil ilanlarında ikinci el fiyat, sıfırı geçemez" kararı yarın yürürlüğe giriyor. Cezaya takılmak istemeyen satıcıların fiyatları aşağı çektiği, bazı ilanların ise hala aynı kaldığı görülüyor.

Ancak 7 Temmuz tarihinde gazetemizde "Bu iş noterle çözülür" başlıklı haberimizde belirttiğimiz gibi, bu karar suistimale açık durumda. Çünkü ilanların çoğunun açıklamasında 'Gerçek fiyat için arayın' açıklamaları bulunuyor.

TOGG FİYATLARI DA GÖSTERMELİK

En çok dikkat çeken ikinci otomobil ilanları arasında ise TOGG bulunuyor. Bugün internette ikinci el satışta bulunan 11 adet TOGG TX10 modeli araç var.

KAAN ZENGİNLİ-

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