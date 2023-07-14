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Benzine zam bekleniyor

Benzine 15 Temmuz Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 32 kuruş zam geliyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 14 Temmuz 2023 08:53, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2023 09:12
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNE ZAM GELİYOR

Benzine 15 Temmuz Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 32 kuruş zam geliyor.

Motorin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,37 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 26.65 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

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