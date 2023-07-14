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Çaya bir ayda ikinci zam

Haziran başında yapılan yüzde 43 zammın ardından çaya bir zam daha geldi. Çaykur, kuru çay fiyatına yüzde 9,5 zam yaptı.

Haber Giriş : 14 Temmuz 2023 09:33, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2023 10:02
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Çaya bir ayda ikinci zam

Haziran ayının başında çaya yapılan yüzde 43 zammın ardından Temmuz'da yeni bir zam daha geldi.

Bloomberg HT'den İrfan Donat'ın haberine göre;

Çaykur, çaya yeniden ortalama yüzde 9,5 zam yaptı.

Böylece, kuru çay fiyatlarına 8 Haziran'dan bu yana toplam yüzde 56,6 zam yapılmış oldu.

Yeni fiyat listeleri, toptan satış yapan şirketlere gönderilmeye başlandı.

Hatırlanacağı üzere seçim öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Mayıs tarihinde Rize'de gerçekleştirdiği mitingde yaş çay alım fiyatını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biliyorsunuz, geçtiğimiz yıl destek ödemesi ile birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım vermiştik. Bu yıl için destek ödemesi ile birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 arttırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamaların ardından kuru çay fiyatlarına ardı ardına zam geldi.

Haziran ayındaki yüzde 43'lük zammın ardından Bloomberg HT'ye bilgi veren sektör paydaşları, Çaykur'un önümüzdeki aylarda çaya yeniden yüzde 10-15 oranında bir zam daha yapabileceğini iddia etmişti. Aradan 5 hafta geçtikten sonra çaya ikinci zam yapıldı.

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