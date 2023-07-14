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Twitter'dan artık para kazanmak mümkün

Twitter'ın içerik oluşturucuların etkileşim alan videolarındaki reklamlardan elde edilen gelirin bir kısmını kullanıcılara ödemeye başladığı öne sürüldü.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 14 Temmuz 2023 09:47, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2023 09:49
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Twitter'dan artık para kazanmak mümkün

Twitter artık içerik üreticilerin gönderilerine verilen yanıtlardaki sunulan reklamlardan elde edilen gelirin bir kısmı için ödeme yapmaya başladı.

Twitter Blue abonesi olan ve son 3 ayda her ay 5 milyondan fazla tweet gösterimi bulunan kullanıcıların reklam gelirlerinden ödeme alabileceği aktarıldı.

24 BİN DOLAR KAZANDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Yaklaşık 750 bin takipçisi bulunan yazar Brian Krassenstein, Twitter'ın kendisine 24.305 dolarlık bir ödeme yaptığını iddia etti.

Ayrıca 230 bin takipçisi olan bir başka kullanıcı 2.236 dolar kazandığını belirtirken, 1,7 milyon takipçisi olan siyasi yorumcu Benny Johnson 9.546 dolar kazandığını söyledi.

BU İÇERİKLERDEN PARA KAZANILMASINA İZİN VERİLMEYECEK

Ancak paylaşılan içerik içinde cinsellik, suç teşkil eden davranışlar, şiddet, kumar, uyuşturucu veya alkol barındırıyorsa Twitter'ın bu tarz içeriklerden para kazanmaya izin vermeyeceği belirtildi.

Twitter içerik oluşturuculara toplamda 5 milyon dolar öderken, şirket yakın zamanda Musk'ın devralınması sırasında işten çıkarılan çalışanlarına ödenmemiş 500 milyon doların üzerinde kıdem çeki davası açtı. Twitter'ın ofislerinin kirasını da ödeyemediği vurgulandı.

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