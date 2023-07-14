Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2023 10:36, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2023 10:29
Alınan bilgiye göre, dün güvenlik güçlerince Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yurt dışına kaçmak isterken gözaltına alınan R.Ç. ve Ö.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen terör örgütü şüphelileri, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.