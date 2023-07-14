Dolar/TL, 26,20 seviyesinden işlem görüyor

Depremden etkilenen 4 ile 29 bin 280 kişilik ilave TYP kontenjanı
Depremden etkilenen 4 ile 29 bin 280 kişilik ilave TYP kontenjanı
Yurt genelinde 44 ilde 670 arsa açık artırma ile satışa sunuluyor
Yurt genelinde 44 ilde 670 arsa açık artırma ile satışa sunuluyor
15 Temmuz demokrasi ve milli birlik treni yola çıktı
15 Temmuz demokrasi ve milli birlik treni yola çıktı
Yarından itibaren ikinci el araçlar sıfır fiyatının üzerinde pazarlanamayacak
Yarından itibaren ikinci el araçlar sıfır fiyatının üzerinde pazarlanamayacak
TCMB'nin temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı
TCMB'nin temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı
Hangi emekli kaç TL zamlı maaş alacak?
Hangi emekli kaç TL zamlı maaş alacak?
Benzine zam bekleniyor
Benzine zam bekleniyor
AK Parti'de yeniden aday olma kriterleri
AK Parti'de yeniden aday olma kriterleri
Erdoğan ile Bahçeli 'NATO'yu görüştü
Erdoğan ile Bahçeli 'NATO'yu görüştü
Bakan Tunç yeni infaz düzenlemesinin kapsamını açıkladı
Bakan Tunç yeni infaz düzenlemesinin kapsamını açıkladı
Aile Bakanlığı 'evlilik kredisi dolandırıcılığı'na karşı vatandaşı uyardı
Aile Bakanlığı 'evlilik kredisi dolandırıcılığı'na karşı vatandaşı uyardı
Fetullah Gülen'in yeğeni Selman, eşi, kayınpederi ve kayınvalidesiyle yakalandı
Fetullah Gülen'in yeğeni Selman, eşi, kayınpederi ve kayınvalidesiyle yakalandı
Memur, emekli aylıkları ile infaz düzenlemesi yer alan torba kanun yasalaştı
Memur, emekli aylıkları ile infaz düzenlemesi yer alan torba kanun yasalaştı
'Dışarı çıkmayın' uyarısı yapılmıştı: Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek?
'Dışarı çıkmayın' uyarısı yapılmıştı: Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek?
Emekliye yüzde 25 zam kabul edildi: Bu ay maaşlara yansıyacak
Emekliye yüzde 25 zam kabul edildi: Bu ay maaşlara yansıyacak
MB rezervlerinde 4 haftada 16.34 milyar dolarlık artış
MB rezervlerinde 4 haftada 16.34 milyar dolarlık artış
Talip Geylan'dan 'öğretmene kademeli rotasyon' açıklaması
Talip Geylan'dan 'öğretmene kademeli rotasyon' açıklaması
Yargıtay'dan Can Atalay kararı
Yargıtay'dan Can Atalay kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turuna çıkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turuna çıkacak
Milli Gazete yazarının oğlunun ölümüne ilişkin katil zanlısı tutuklandı
Milli Gazete yazarının oğlunun ölümüne ilişkin katil zanlısı tutuklandı
18-25 yaş arasındaki gençlere ücretsiz 'Müzekart GNS' verilecek
18-25 yaş arasındaki gençlere ücretsiz 'Müzekart GNS' verilecek
Depremzede işletmelere 450 milyon dolar kredi: Faizsiz, 24 ay ödemesiz
Depremzede işletmelere 450 milyon dolar kredi: Faizsiz, 24 ay ödemesiz
TBMM onay verdi: İşte ek MTV ödeme takvimi
TBMM onay verdi: İşte ek MTV ödeme takvimi
Uzmanlar uyardı: Hafta sonu çöl sıcakları geliyor
Uzmanlar uyardı: Hafta sonu çöl sıcakları geliyor
Erdoğan: Verilen sözler hayata geçerse biz de harekete geçeriz
Erdoğan: Verilen sözler hayata geçerse biz de harekete geçeriz
MSB'den 'bedelli askerlik' açıklaması
MSB'den 'bedelli askerlik' açıklaması
Erdoğan: Deprem bölgesinde 650 bin konut inşa etmeyi hedefliyoruz
Erdoğan: Deprem bölgesinde 650 bin konut inşa etmeyi hedefliyoruz
Bakan Tunç: FETÖ davalarında yargı kuyumcu titizliğiyle hareket ediyor
Bakan Tunç: FETÖ davalarında yargı kuyumcu titizliğiyle hareket ediyor
2 çarşı ve mahalle bekçisini yaralayan zanlı hayatını kaybetti
2 çarşı ve mahalle bekçisini yaralayan zanlı hayatını kaybetti
İstanbul'da FETÖ soruşturması: 6 gözaltı kararı
İstanbul'da FETÖ soruşturması: 6 gözaltı kararı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dolar/TL, 26,20 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 26,2000 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2023 10:55, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2023 10:53
Yazdır
Dolar/TL, 26,20 seviyesinden işlem görüyor

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 26,0392'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 26,2000'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 29,3650'den, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 34,3300'den satılıyor.

Dün düşüş eğilimini üst üste 6. işlem gününde taşıyan dolar endeksi günü yüzde 0,7 azalışla 99,8 seviyesinden tamamlayarak 13 Nisan 2022'den bu yana ilk kez 100 seviyesinin altında kapanış yaptı. Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 99,9'da dengelendi.

Avro/dolar paritesi ise bugün 1,1250 ile 28 Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti. Parite şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altına gerileyerek 1,1210'da seyrediyor.

Analistler, ABD'de beklentilerin üzerinde yavaşlayan enflasyonun ardından ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olduğunu dile getirdi.

Üretici fiyatlarına ilişkin verilerin ABD'de enflasyonun düştüğüne dair daha fazla kanıt sağladığını aktaran analistler, Fed'in "şahin" politikalarını yakında sona erdireceğine dair beklentileri artırdığını söyledi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, faiz artışlarının ülkede yüksek enflasyonu düşürmek için gerekli olacağını belirterek, "Enflasyona karşı zafer kazandığımızı söylemek için henüz çok erken." değerlendirmesinde bulundu. Daly, daha önce bu yıl iki faiz artışına daha ihtiyaç duyulacağına inandığını ifade etmişti.

En "şahin" Fed üyelerinden biri olarak bilinen St. Louis Fed Başkanı James Bullard'ın, gelecek ay görevi bırakacağı duyuruldu. Bankadan yapılan açıklamada, St. Louis Fed'in ilk başkan yardımcısı ve operasyondan sorumlu başkanı Kathleen O'Neill Paese'nin, geçici başkan ve CEO görevlerini derhal geçerli olmak üzere üstlendiği bildirildi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 99 ve 98'in destek, 101 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber