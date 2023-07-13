Yolcu360, 'Bizim Yıldızımız' dedi ve Yıldızlı Araç Kiralama Ofislerini Ödüllendirdi!

Depremden etkilenen 4 ile 29 bin 280 kişilik ilave TYP kontenjanı
Depremden etkilenen 4 ile 29 bin 280 kişilik ilave TYP kontenjanı
Yurt genelinde 44 ilde 670 arsa açık artırma ile satışa sunuluyor
Yurt genelinde 44 ilde 670 arsa açık artırma ile satışa sunuluyor
15 Temmuz demokrasi ve milli birlik treni yola çıktı
15 Temmuz demokrasi ve milli birlik treni yola çıktı
Yarından itibaren ikinci el araçlar sıfır fiyatının üzerinde pazarlanamayacak
Yarından itibaren ikinci el araçlar sıfır fiyatının üzerinde pazarlanamayacak
TCMB'nin temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı
TCMB'nin temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı
Hangi emekli kaç TL zamlı maaş alacak?
Hangi emekli kaç TL zamlı maaş alacak?
Benzine zam bekleniyor
Benzine zam bekleniyor
AK Parti'de yeniden aday olma kriterleri
AK Parti'de yeniden aday olma kriterleri
Erdoğan ile Bahçeli 'NATO'yu görüştü
Erdoğan ile Bahçeli 'NATO'yu görüştü
Bakan Tunç yeni infaz düzenlemesinin kapsamını açıkladı
Bakan Tunç yeni infaz düzenlemesinin kapsamını açıkladı
Aile Bakanlığı 'evlilik kredisi dolandırıcılığı'na karşı vatandaşı uyardı
Aile Bakanlığı 'evlilik kredisi dolandırıcılığı'na karşı vatandaşı uyardı
Fetullah Gülen'in yeğeni Selman, eşi, kayınpederi ve kayınvalidesiyle yakalandı
Fetullah Gülen'in yeğeni Selman, eşi, kayınpederi ve kayınvalidesiyle yakalandı
Memur, emekli aylıkları ile infaz düzenlemesi yer alan torba kanun yasalaştı
Memur, emekli aylıkları ile infaz düzenlemesi yer alan torba kanun yasalaştı
'Dışarı çıkmayın' uyarısı yapılmıştı: Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek?
'Dışarı çıkmayın' uyarısı yapılmıştı: Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek?
Emekliye yüzde 25 zam kabul edildi: Bu ay maaşlara yansıyacak
Emekliye yüzde 25 zam kabul edildi: Bu ay maaşlara yansıyacak
MB rezervlerinde 4 haftada 16.34 milyar dolarlık artış
MB rezervlerinde 4 haftada 16.34 milyar dolarlık artış
Talip Geylan'dan 'öğretmene kademeli rotasyon' açıklaması
Talip Geylan'dan 'öğretmene kademeli rotasyon' açıklaması
Yargıtay'dan Can Atalay kararı
Yargıtay'dan Can Atalay kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turuna çıkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turuna çıkacak
Milli Gazete yazarının oğlunun ölümüne ilişkin katil zanlısı tutuklandı
Milli Gazete yazarının oğlunun ölümüne ilişkin katil zanlısı tutuklandı
18-25 yaş arasındaki gençlere ücretsiz 'Müzekart GNS' verilecek
18-25 yaş arasındaki gençlere ücretsiz 'Müzekart GNS' verilecek
Depremzede işletmelere 450 milyon dolar kredi: Faizsiz, 24 ay ödemesiz
Depremzede işletmelere 450 milyon dolar kredi: Faizsiz, 24 ay ödemesiz
TBMM onay verdi: İşte ek MTV ödeme takvimi
TBMM onay verdi: İşte ek MTV ödeme takvimi
Uzmanlar uyardı: Hafta sonu çöl sıcakları geliyor
Uzmanlar uyardı: Hafta sonu çöl sıcakları geliyor
Erdoğan: Verilen sözler hayata geçerse biz de harekete geçeriz
Erdoğan: Verilen sözler hayata geçerse biz de harekete geçeriz
MSB'den 'bedelli askerlik' açıklaması
MSB'den 'bedelli askerlik' açıklaması
Erdoğan: Deprem bölgesinde 650 bin konut inşa etmeyi hedefliyoruz
Erdoğan: Deprem bölgesinde 650 bin konut inşa etmeyi hedefliyoruz
Bakan Tunç: FETÖ davalarında yargı kuyumcu titizliğiyle hareket ediyor
Bakan Tunç: FETÖ davalarında yargı kuyumcu titizliğiyle hareket ediyor
2 çarşı ve mahalle bekçisini yaralayan zanlı hayatını kaybetti
2 çarşı ve mahalle bekçisini yaralayan zanlı hayatını kaybetti
İstanbul'da FETÖ soruşturması: 6 gözaltı kararı
İstanbul'da FETÖ soruşturması: 6 gözaltı kararı

Yolcu360, 'Bizim Yıldızımız' dedi ve Yıldızlı Araç Kiralama Ofislerini Ödüllendirdi!

Türkiye'nin lider araç kiralama platformu Yolcu360, hizmet kalitesine olan bağlılığını bir adım daha öteye taşıyarak, 'Bizim Yıldızımız' ödüllerini ilk kez sahiplerine ulaştırdı. Bu ödüllerle, araç kiralama ofislerinin misafir memnuniyetine yönelik üstün çabaları ödüllendirildi ve kazananlar, Yolcu360'ın sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Kaynak : MN Medya
Yazdır
Yolcu360, 'Bizim Yıldızımız' dedi ve Yıldızlı Araç Kiralama Ofislerini Ödüllendirdi!

İlandır

Türkiye'nin lider araç kiralama platformu Yolcu360, hizmet kalitesine olan bağlılığını bir adım daha öteye taşıyarak, 'Bizim Yıldızımız' ödüllerini ilk kez sahiplerine ulaştırdı. Bu ödüllerle, araç kiralama ofislerinin misafir memnuniyetine yönelik üstün çabaları ödüllendirildi ve kazananlar, Yolcu360'ın sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

'Bizim Yıldızımız' ödülleriyle ilgili konuşan Yolcu360 Tedarik Zinciri Müdürü Eda Karakaş, bu ödüllerin ilkini 2022 yılı için gerçekleştirdiklerini ve bundan sonra geleneksel hale geleceğini belirtti. Karakaş, ''Yolcu360 olarak şirketimizin ilk gününden itibaren misafir memnuniyetini hep en temel hedef olarak belirledik ve tüm çalışmalarımızı misafir memnuniyetini en üst seviyede tutmak üzerine yaptık. Bizimle aynı yolda yürüyen tüm partner ve tedarikçilerimiz de aynı hassasiyetle çalıştılar. Tüm yıl boyunca özveri ile çalışan iş ortaklarımızın emeklerinin karşılığını bu ödüllerle vermekten mutluluk duyuyoruz'' dedi. Karakaş, her ofisin belirli kriterler ve misafirlerin yıldız puanlamalarına dayanarak bu ödüllere eşit şansa sahip olduğunu, bu durumun da ödülü daha anlamlı kıldığını ifade etti. Bundan sonraki yıllarda dönem içi paylaşımlarla, tedarikçilere ödül kriterleri ve durumları paylaşılarak motivasyon artırmayı hedeflediklerini iletti.

'Bizim Yıldızımız' ödülleri, 2022 yılı boyunca Yolcu360 misafirlerinin araç kiralama deneyimlerini yıldızladığı ofis değerlendirme puanları, ofis rezervasyon adetleri ve ofis yorum adetleri baz alınarak belirleniyor.

'Bizim Yıldızımız' 2022 ödüllendirme kriterleri ise şu şekilde:

? Yolcu360 Misafirlerinin Ofis Değerlendirme Puanı: Min 4,70 ve üzeri puan almak,

? Ofis Rezervasyon Adedi: Yolcu360 Ofis başına Ortalama Rezervasyon adedinin üzerinde olmak,

? Ofis Yorum Adedi: Ofis yıllık rezervasyon adedinin %10 ve üzeri yorum almak.

Araç kiralama sektöründe misafir memnuniyeti odaklı çalışmalarını kararlılıkla sürdürecek olan Yolcu360, bu ödülleri geleneksel hale getirerek sektördeki kalite standartlarını daha da yukarı taşımayı hedefliyor.

Yolcu360 hakkında daha geniş bilgi ve araç kiralama seçenekleri için yolcu360.com, www.yolcu360.com/blog ve 'Yolcu360 Partner' platformu için https://partner.yolcu360.com adresleri ziyaret edilebilir, Yolcu360 Mobil Uygulaması indirilebilir ya da 0850 360 5 360 numaralı Yolcu360 Misafir Merkezi aranabilir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber