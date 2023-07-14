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Depremden etkilenen 4 ile 29 bin 280 kişilik ilave TYP kontenjanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan:- "Deprem felaketlerinin yaralarını sarmak için Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerimize 29 bin 280 kişilik TYP kontenjanını tahsis ettik"- "Bu 4 ilimize, bölgede hızla toparlanma sürecine katkı vermek için ve kamu hizmetlerimizi aksatmadan yürütmek adına ilave kontenjan tahsisini yapmış bulunuyoruz. Hatay'ımıza ve diğer illerimize hayırlı olmasını diliyorum"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2023 12:30, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2023 12:31
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Depremden etkilenen 4 ile 29 bin 280 kişilik ilave TYP kontenjanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketlerinin yaralarını sarmak için Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'ya Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 29 bin 280 kişilik kontenjan tahsis ettiklerini bildirdi.

Bakan Işıkhan, Hatay AFAD Koordinasyon Merkezi'nde katıldığı toplantı sonrası yaptığı basın açıklamasında, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden en ağır etkilenen Hatay'ın da aralarında bulunduğu 4 ili ziyaret ettiklerini belirtti.

Yaklaşık 5 aydır şehirleri yeniden inşa ve ihya etmeye gayret ettiklerini belirten Işıkhan, şunları söyledi:

"Herkes özellikle işverenlerimiz, valilerimiz, bürokratlarımız bu süreci başarıyla yerine getirmeye gayret ediyor, gece gündüz çalışıyorlar. Çalışma hayatı bildiğiniz gibi çok önemli bir süreç. Deprem nedeniyle işini, gücünü kaybeden kardeşlerimize yeniden destek vermek amacıyla devletimiz en başından itibaren burada, deprem bölgesinde olmuştur. Bu sebeple de ben daha önce ziyaret ettiğim 3 ilimize ilaveten Hatay'ı ziyaret etmek, sorunları yerinde gözlemlemek ve siz değerli iş insanlarımızın temel sorun ve ihtiyaçlarını dinlemek için de burada sizleri ziyaret ediyorum."

Başta Hatay olmak üzere 11 ilin tamamını eski, üretken günlerine döndürene kadar canla başla çalışacaklarını ifade eden Işıkhan, burada iş insanlarının desteklerinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Devlet olarak sağladıkları teşvik ve desteklerle iş insanlarının girişim ve üretimleriyle bu zor zamanların üstesinden gelineceğine inandığını aktaran Işıkhan, "Özellikle depremde hasar gören, yıkılan, iyileştirmeye ihtiyaç duyan iş yerlerimizi, atölyelerimizi, çalışma alanlarımızı yeniden inşa ediyoruz. Hatay'da şu an 4 bine yakın iş yerinin bakımı, onların iyileştirme ve yeniden inşa etme süreci hızla devam etmektedir. İnşallah iş yerlerimiz iyileştikçe, şehrimizin çalışma hayatı da canlanmaya devam edecek ve Hatay'ımız eski, verimli ve güzel günlerine tekrar dönecektir." diye konuştu.

Hatay'ın pamuk üretiminde, enerjide, sanayide, ticari ve lojistikte öncü, ülke ekonomisine katkısı büyük bir liman şehri olduğuna işaret eden Işıkhan, yaraları hızla sarıp yeni yatırımlarla kenti yeniden üretim merkezi haline getireceklerini dile getirdi.

Bu süreçte yaklaşık 6 ayın geride kaldığını anımsatan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Çok zor süreci yavaş yavaş geride bıraktık. Artık inşallah çadırlarımızda kalan hiçbir kardeşimiz olmayacak. Yakın zamanda bu tahliyeler bitecek. Önce konteyner, sonra prefabrik inşallah da TOKİ'mizin, devletimizin desteğiyle de kendi evlerine döneceklerdir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak hem merkez teşkilatımızla hem de il müdürlüklerimizde kapılarımızın sizlere her daim açık olduğunu vurgulamak isterim. İmkanlarımız ve sınırlarımız dahilinde elimizden ne geliyorsa yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz."

- 4 ilde 29 bin 280 kişilik TYP kontenjanını tahsis ettik

Toplum yararına çalışma programlarının kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Işıkhan, şunları kaydetti:

"Sel, deprem gibi afetlerin olumsuz etkilerinin giderilmesi için bu programları etkin şekilde kullanmaktayız. Ortaya çıkan felaketin hemen ardından çok hızlı bir şekilde TYP programlarını tahsis ettik. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketlerinin yaralarını sarmak için Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerimize 29 bin 280 kişilik TYP kontenjanını tahsis ettik. Şimdi de bu basın toplantısında da bu 4 ilimize görülen ihtiyaç üzerine bölgede hızla toparlanma sürecine katkı vermek için ve kamu hizmetlerimizi aksatmadan yürütmek adına da ilave kontenjan tahsisini yapmış bulunuyoruz. Hatay'ımıza ve diğer illerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Işıkhan, daha sonra iş insanları, sanayiciler ve esnafın katılımıyla basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

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