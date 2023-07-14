Bakan Tekin, eğitim müşavirleri ve eğitim ataşeleriyle bir araya geldi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Tekin, toplantıda, yurt dışı teşkilatında görev alan eğitim müşaviri ve ataşelerinin Türkiye'nin onuru ve itibarını tüm dünyada savunmaya çalışan, bunun için çaba sarf eden temsilciler olduğunu ifade eti.

Yurt dışındaki görevlileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem ülkede hem de dünyada uygulamaya çalıştığı politikaları bulundukları yerlerde geliştirmeye çalışan insanlar olarak gördüğünü belirten Tekin, "Her birinizden bulunduğu ülkede, Türkiye'nin çizmeye çalıştığı dış politika çerçevesinde kendi alanımızla ilgili ilişkilerimizi geliştirecek projeler üretmeye devam etmenizi istiyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, Türkiye'yi yurt dışında daha iyi temsil etmek için geliştirilen projelere her türlü desteği vereceklerini vurgulayarak "Bu doğrultuda büyükelçiliklerimiz, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü ve TİKA işbirliğinde yapılacak çalışmalarla Türkçe, Türk kültürü gibi konuların yanı sıra Türkiye'nin o ülkelerle geliştirmek istediği ilişkiler doğrultusunda daha başarılı sonuçlar elde edileceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile yurt dışında lisansüstü öğrenim gören öğrencileri de çok önemsediklerini aktaran Tekin, "Sizler orada onların ağabeyi, ablası, anne babası konumundasınız. Onlar size emanet edilmiş gençlerimizdir. Onlarla ilişkilerinizi de sağlıklı yürütmenizi özellikle sizden istirham istiyorum." çağrısını yaptı.

Bakan Tekin, ayrıca müşavir ve ataşelerden, yurt dışında görev yapan öğretmenlerin hamisi pozisyonunda olmaları nedeniyle iyi ilişkiler yürütmelerini istedi.

Görüşmeye katılan eğitim müşavirleri ve ataşeleri de tek tek söz alarak görev yaptıkları ülkelerde yürüttükleri faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Toplantıda, Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz, Personel Genel Müdürü Bülent Çiftçi ile Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya da hazır bulundu.