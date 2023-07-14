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İBB Başkanı İmamoğlu'na, Tuzla Belediye Başkanına hakaretten dava

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, bir açılış programındaki konuşmasında Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2023 13:17, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2023 13:18
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İBB Başkanı İmamoğlu'na, Tuzla Belediye Başkanına hakaretten dava

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Şadi Yazıcı'nın avukatının, 25 Ekim 2022'de "Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı" programdaki konuşmasının ardından alandan ayrıldığı sırada müvekkilinin bazı kişilerce yuhalandığı, o esnada kürsüde konuşan Ekrem İmamoğlu'nun da olayları tırmandırıcı şekilde ifadeler ve hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle müracaat ettiği belirtildi.

Başvurusunda, İmamoğlu'nun konuşma içeriklerine de yer veren müşteki avukatının İmamoğlu'nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama", "suç işlemeye tahrik", "iftira" ve "hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle şikayetçi olduğu anlatılan iddianamede, bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun avukatı aracılığıyla yazılı beyanı alındığı kaydedildi.

Yazılı beyanında suçlamaları kabul etmeyen İmamoğlu, Yazıcı yuhalandığı sırada 3 kez ayağa kalkarak izleyicilere sakinleştirmek ve susturmak için el işaretinde bulunduğunu belirterek, söz konusu şikayetin ciddiyetten uzak olduğu, lekelenmeme hakkının bir gereği olarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini istediği aktarıldı.

İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, hakaret suçunun, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi nedeniyle cezanın alt sınırının 1 yıldan az olmaması da talep edildi.

Ayrıca iddianamede, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama", "suç işlemeye tahrik" ve "iftira" suçlarından ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtildi.

İddianame, gönderildiği Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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