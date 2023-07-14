Sivas'ta 2 gün önce kaybolan kişi ölü bulundu
Sivas'ın Suşehri ilçesinde 2 gün önce kaybolan engellinin arazide cesedine ulaşıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2023 13:54, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2023 13:55
Yalnızbağlar Mahallesi'ndeki evinden ayrılan zihinsel ve bedensel engeli 48 yaşındaki Y.T'den haber alamayan yakınları, durumu emniyet ekiplerine bildirdi.
Yakınlarının da katıldığı arama çalışmalarında Y.T, evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta kayalık alanda ölü bulundu.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Y.T'nin cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.