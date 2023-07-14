YÖK Başkanı'ndan 'akademik zam' açıklaması

YÖK Başkanı Özvar'ın açıklaması şu şekilde:

Kamuda çalışanların tamamına ilişkin bir iyimeştirme, düzenleme var. Tabi gönül ister ki daha fazlasını verelim, ama bir fedakarlık yapılacaksa hepimizin yapması lazım, Hepimiz bütün dünyanın içinden geçtiği bu buhranlı dönemde fedakarlığı hepimiz yerine getirmesi lazım,

Bu bakımdan kamuda diğerlerinden daha fazla ciddi bir iyileştirme yapılan bir kesim yok. İşte emeklilere yapıldı, çok şükür, memur maaş asgari arttırıldı o da çok kıymetli. Dolayısıyla hepimiz tarafından yernie getirilmesi gereken bir fedakarlık var, ben YÖK başkanı olarak bu fedakarlığı yerine getirmeye çalışıyorum, hocalarımız da yerine getirmeye çalışıyor, gönül ister ki, daha yüksek düzeylerde iyileştirmeler olsun , o na da sıra gelecek belki. Biraz dişimizi sıkmamız lazım bence. Herhangi bir kesim özel bir uygulamaya mazhar olmadığı müddetçe eminim yokluğu da aynı varlık gibi paylaşabiliriz. Onu söyleyebilirim size.