Bakan Tunç: Cezaevlerinde 15 bin civarında FETÖ mensubu var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kentteki bir otelde şehit aileleriyle bir araya geldi. Burada, FETÖ'nün hain darbe girişimi ile ilgili konuşan Bakan Tunç, "O gece yargımız, cumhuriyet savcılarımız hemen olaya el koydu ve soruşturmaları başlattılar. Bu soruşturmalar neticesinde gözaltılar, tutuklamalar gerçekleşti. Hukuk içerisinde darbecilerle mücadele dönemi devam eder olağanüstü hal çerçevesi içerisinde anayasanın verdiği yetki çerçevesi içerisinde kanun hükmünde kararnamelerle kamudan ihraçlar söz konusu oldu. Bunlarla ilgili de olağanüstü hal komisyonu bunları inceledi. Kılı kırk yararak çalışmalar devam etti. Fiili darbe davalarına baktığımız zaman tamamı sonuçlandı. Tebliğ aşamasında olanlar da şu anda devam ediyor. Şu anda cezaevlerinde 15 bin civarında terör örgütü mensubu var ve cezalarını çekmeye devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"Sizlerin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Türkiye'de geçmişte birçok darbe ve darbe kalkışması olduğunu hatırlatan Bakan Tunç, "Şunu ifade etmek lazım, geçmişte de darbeler oldu, darbe kalkışmaları oldu. O dönemde maalesef anlayış tüm hakim olduğu o dönemlerde darbecileri, cübbeleriyle birlikte hazır olmanı bekleyen bir yargı yerine bugün 15 Temmuz'da gördük ki onlardan hesap soran bir yargımız var. Milletimizle birlikte milletimizin o tankların önünde durarak gösterdiği kahramanlığa destek veren bir yargımız var. Hukuk devletimiz var. Tabii ki burada şehit ailelerimizle beraberiz, gazilerimizle birlikteyiz. Bütün şehit ailelerimize tekrar başsağlığı diliyorum. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Sizlerin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Program daha sonra basına kapalı devam etti.